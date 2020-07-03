انتشال جثة شاب من نهر دجلة في بغداد

اعلنت مديرية نجدة بغداد، الجمعة، من انتشال جثة شاب من داخل نهر دجلة منطقة ابو نؤاس. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز غواصي النجدة النهرية وزوارق النجدة تمكنت من انتشال جثة شاب من داخل نهر دجلة في منطقة ابو نؤاس يبلغ من العمر ما يقارب ٢٠ سنة". وعزت المديرية اسباب الغرق الى "السباحه في النهر".



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