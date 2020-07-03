وأفادت "سكاي نيوز" بأن تكلفة إقامة النزيل لليلة واحدة في فندق "دولسي جولدن هانوي" تبلغ 1000 دولار.



وفضلا عن طلائة بالذهب من الداخل والخارج، يمتاز فندق "دولسي جولدن هانوي" بوقوعه على ضفة بحيرة "جيانغ فو" في منطقة "با دنه" في العاصمة الفيتنامية هانوي. وفضلا عن طلائة بالذهب من الداخل والخارج، يمتاز فندق "دولسي جولدن هانوي" بوقوعه على ضفة بحيرة "جيانغ فو" في منطقة "با دنه" في العاصمة الفيتنامية هانوي.

ويعتبر الفندق الذهبي الأول من نوعه في العالم الذي تغطي واجهته الخارجية بأوراق الذهب الحقيقي، حيث يحتوي الفندق على "لوبي" مطلي بالذهب، وكذلك أثاث مطلي بالذهب، ومغسلة، وحوض استحمام، فضلا عن سلسلة من الزينة والإكسسوارات المغطاة بالذهب.



استغرق بناء الفندق من فئة خمس نجوم، الذي يعتبر يكسوه البلاط الذهبي، 11 عاماً كاملة، وسيعمل الفندق الذهبي المكون من 400 غرفة والمكون من 25 طابقًا تحت العلامة التجارية الأمريكية فنادق ومنتجعات "ويندهام".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استغرق بناؤه 11 عاماً.. أول فندق مطلي بالذهب في العالم (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.