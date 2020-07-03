السليمانية تمدد تعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوع

قررت محافظة السليمانية، الجمعة، تمديد تعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوع.

وذكرت وكالة الانباء العراقية، ان "محافظة السليمانية قررت تمديد تعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوع". وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق، من اليوم الجمعة، عن تسجيل 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.



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