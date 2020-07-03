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ريال مدريد يسخر من برشلونة

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2020-07-03 | 20:12

ريال مدريد يسخر من برشلونة

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قبل توقف منافسات الدوري الاسباني بسبب فيروس تراجع ترتيب إلى المركز الثاني بعد الهزيمة بهدفين لهدف أمام ريال بيتيس بينما تصدر الترتيب بفارق نقطتين بعد الانتصار على ريال سوسيداد بهدف دون رد.
وبعد استئناف النشاط وضع ريال مدريد هدفًا واحدًا أمامه، هو: حسم نقاط الـ 11 جولة كاملة لضمان التتويج بالليجا.

ووقفت كافة الظروف بجانب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وكتيبته، فريال مدريد حقق العلامة الكاملة في 6 مباريات، بينما تعادل برشلونة في عدة 3 مواجهات أدت إلى تصدر المرينجي ترتيب الليجا بفارق 4 نقاط.


وتعادل برشلونة في آخر لقاء له بهدفين لمثلهما أمام أتلتيكو مدريد، بينما حقق ريال مدريد أمس الخميس انتصارًا صعبًا أمام خيتافي بهدف دون رد سجله قائد الفريق سيرجيو راموس من ركلة جزاء.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد على موقع التدوينات القصيرة تويتر صورة لراموس وكتيبة ريال مدريد وهي تحتفل بهدف قائدها، وكتب في تدوينته: (4، سيرجيو راموس! كم فارق النقاط مع المركز الثاني؟).

وأثارت تلك التدوينة حالة كبيرة من التفاعل، فمنهم من سعد بها (بالتأكيد جمهور ومتابعي ريال مدريد) ومنهم من ضاق صدره بها (جمهور برشلونة).


وتفاعل معها ما يقرب من 20 ألف شخص ضغطوا على زر أعجبني، كما أعاد نشرها ما يزيد عن 4500 شخص.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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