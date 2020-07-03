'الفدائي' يجدد الولاء للقيثارة

2020-07-03 | 19:57
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اعلن مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي الشرطة، سعد ناطق، تجديد عقده مع القيثارة الخضراء.
ونشر ناطق عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" صورة علق عليها قائلاً: "تم التوقيع مع القيثارة.. ان شاء الله يكون موسم بطولات".
ومان ناطق الملقب بالفدائي قد انتقل لصفوف الشرطة في الموسم الماضي قادماً من القوة الجوية.
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