'الفدائي' يجدد الولاء للقيثارة

ونشر ناطق عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" صورة علق عليها قائلاً: "تم التوقيع مع القيثارة.. ان شاء الله يكون موسم بطولات".

ومان ناطق الملقب بالفدائي قد انتقل لصفوف الشرطة في الموسم الماضي قادماً من القوة الجوية.