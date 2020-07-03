متفوقا على رونالدو.. نجم شهير يعتلي قائمة الأغنى في 'إنستغرام'

واحتل جونسون المركز الأول بسبب قدرته على تحصيل أكثر من مليون دولار أمريكي من المعلنين لكل منشور العام الماضي، وذلك بحسب بيانات شركة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي "هوبر إتش كيو"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتم التوصل إلى الأرقام التي يتقاضاها المشاهير بعد التحدث مع ما يسمى بـ "المؤثرين" على وسائل التواصل الاجتماعي أنفسهم، إلى جانب العلامات التجارية وشركات التسويق، واستخدام معلومات التسعير المتاحة للجمهور لتقدير المبلغ الذي يمكن أن يفرضه كل حساب.

وتشمل القائمة أيضا شخصيات أخرى منها لاعب كرة القدم البرتغالي ونجم نادي "يوفنتوس" الإيطالي، كريستيانو رونالدو، الذي يفرض رسوما تقدر بـ889000 دولار لكل مشاركة، ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان ويست، التي من الممكن أن تتقاضى 858000 دولار عن المنشور الواحد.

يشار إلى أنه في وقت سابق من العام الحالي، توجت مجلة "فوربس" دواين جونسون الشهير بلقب "الصخرة" داخل حلبة المصارعة الحرة، كأعلى الممثلين أجرا في العالم، إذ كسب ما يقرب من 90 مليون دولار العام الماضي قبل الضرائب.

وجاء في المركز الثاني بالقائمة عارضة الأزياء، كايلي جينر، التي تتقاضى 986 ألف دولار عن كل منشور لها، فيما جاء كريستيانو رونالدو في المركز الثالث بـ889 ألف دولار عن المنشور، أما المركز الرابع فكان من نصيب كيم كارداشيان التي تتقاضى 858 ألف دولار عن كل منشور لها، وجاءت المطربة الأمريكي أريانا غراندي في المركز الخامس بـ853 ألف دولار عن كل منشور.

واحتلت المطربة الأمريكية، سيلينا غوميز، المركز السادس بـ848 ألف دولار عن كل منشور لها، يتبعها المطربة الأمريكية، بيونسيه، في المركز السابع بـ770 ألف دولار عن المنشور، ثم المطرب الكندي جستن بيبر في المركز الثامن بـ747 ألف دولار، والمطربة الأمريكية تايلور سويفت في المركز التاسع بـ722 ألف دولار، وأخيرا لاعب كرة القدم نيمار دا سيلفا الذي يتقاضى 704 آلاف دولار من المعلنين عن كل منشور له.