سجن داعشية في بريطانيا خططت لهجوم إرهابي بكاتدرائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت محكمة بريطانية، الجمعة، حكما بالسجن لمدة 14 عاما على الأقل، بحق داعشية بريطانية، 37 عاما، خططت لهجوم إرهابي بكاتدرائية.



وكانت السيدة أعلنت الولاء للتنظيم "داعش" الإرهابي، وخططت لشن هجوم انتحاري في كاتدرائية سانت بول في لندن وفندق قريب منها.

وأقرت السيدة وتدعى صفية شيخ، بالذنب في فبراير/شباط أمام المحكمة الجنائية المركزية في لندن "أولد بيلي" بتهمة "الإعداد لشن أعمال إرهابية" ونشر منشورات إرهابية.

وتم إلقاء القبض على صفية، واسمها عند الميلاد ميشيل رامسدين، بعد بحث ومناقشة عملية الإعداد للعملية، وزرع متفجرات مع 2 من ضباط الشرطة السريين.

وقال القاضي نايجل سويني، الذي أصدر الحكم، إن صفية بحثت عدة طرق لتنفيذ هجمات إرهابية العام الماضي قبل "أن تلجأ إلى استخدام أجهزة تفجير عن بعد، ثم بحث آلية نقل القنبلة إلى الكاتدرائية".

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وصفية الشيخ من سكان منطقة هيز بغرب لندن، وهي متهمة بالإعداد لأعمال إرهابية في الفترة بين أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول هذا العام.



ومن بين الاتهامات الموجهة إليها التواصل مع شخص توقعت أنه يمكن أن يساعدها في صنع مواد ناسفة، وإعداد كلمة تعلن فيها الولاء لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضحت الشرطة، في بيان، أن عملية الإعداد تضمنت السفر إلى لندن والنزول بفندق بهدف استطلاع الأوضاع، وكذلك تفحص كاتدرائية القديس بولس كهدف محتمل لهجوم إرهابي.

وشنّ تنظيم "داعش" الإرهابي العديدَ من الهجمات على لندن خلال الفترة الماضية، من بينها الهجوم الذي شهدته في يونيو/حزيران 2017، وأدى لقتل 7 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 48 آخرين.