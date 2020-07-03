مقتل 9 جنود ماليين في هجوم إرهابي بوسط البلاد

قُتل 9 جنود ماليين، الخميس، في كمين استهدفهم خلال توجّههم إلى منطقة شهدت مجزرة بحق نحو 30 قرويا في وسط البلاد.



وقال المتحدث باسم الجيش المالي، الكولونيل دياران كوني إن "الهجوم وقع عند مدخل غواري، إحدى القرى التي شهدت مجزرة نفّذها مسلّحون بحق مدنيين".

واستهدف الكمين قوة عسكرية تم إرسالها إلى المنطقة بعد ورود معلومات عن هجوم جديد.

وأوضح كوني أنّه مع وصول القوة "نحو الساعة 20,00 (بالتوقيت المحلي)، كانت القرية تبدو خالية (...) وعند مدخلها، تعرضت القوة إلى كمين"، من دون أن يوضح هوية المنفذين.

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وأشار إلى "سقوط تسعة قتلى وجريحين، وتدمير معدات".

ويعدّ وسط مالي أحد أبرز بؤر أعمال العنف التي كانت بدأت في شمال البلاد في 2012، واتسع نطاقها بعد نحو 3 أعوام باتجاه جنوب البلاد وبلغت بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وتشهد عدة مناطق في مالي انتشار جماعات إرهابية تهاجم مدنيين وقوات الجيش، وأسقطت مئات القتلى والمصابين.

ويحاول الجيش المالي السيطرة على الأوضاع إلا أنه عاجز حتى الآن عن فرض قبضته والسيطرة على الأمن هناك.