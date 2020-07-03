تونس.. اعتقال "داعشي" خطط لهجوم باستخدام "مواد سامة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يوليه 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة، اعتقال عنصر "داعشي" كان يعمل على إعداد مواد سامة وقاتلة تمهيدا لتنفيذ عمليات نوعية وشيكة.

وقالت الداخلية التونسية، في بيان "على إثر عملية استباقية ومتابعة ميدانية عالية الدقة تم الكشف عن عنصر تكفيري (غير مكشوف أمنيا)، تابع لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي يعمل على إعداد مواد سامة وقاتلة تمهيدا لتنفيذ عمليات نوعية وشيكة".

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وأضافت "وأثناء استجوابه أقر بمناصرته لما يسمى بتنظيم داعش وانخراطه عبر شبكة الإنترنت في العديد من المواقع الجهادية التابعة لذات التنظيم الإرهابي المذكور وتواصله مع أطراف بالخارج".

وتابعت "كما أقر بأنه تولى الشروع في الأعمال التحضيرية لصنع المواد السامة من خلال توفير المستلزمات الأولية لذلك، قبل تجربة تلك المستحضرات والتفكير في تحديد الهدف المناسب لتنفيذ عملية نوعية هامة من شأنها إرباك الوضع العام بالبلاد".

وفي اتصال هاتفي مع الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، رفض خالد الحيوني الإدلاء بأية معلومات إضافية "نظرا لحساسية العملية ودقتها" حسب قوله.

وأضاف "التنسيقات مع الجهات القضائية تحتم علينا واجب التحفظ الصارم".