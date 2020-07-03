قال كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا كريس ويتي، إن إمكانية حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا لا تزال قائمة، مضيفا أنها قد تستمر "لوقت طويل جدا".
وبدوره شدد المستشار العلمي الأول لدى الحكومة البريطانية باتريك فالانس، على ضرورة الاستعداد الجيد "للخطر الكبير في فصل الشتاء"، مؤكدا أنه سيكون هناكتزايد في بؤر التفشي المحلية.
وعلى صعيد آخر، قال وزير النقل البريطاني غرانت شابس اليوم الجمعة، إن بلاده سترفع الحجر الصحي الإلزامي عن القادمين الأجانب إلى إنجلترا من أكثر من 50 دولة.
كانت هذه تفاصيل خبر كبير أطباء إنجلترا: موجة كورونا الثانية واردة وقد تطول جدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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