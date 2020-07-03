فلسطين: تسجيل 272 حالة إصابة جديدة بكورونا

ذكرت وكالة أنباء رويترز أن وزارة الصحة الفلسطينية سجلت اليوم الجمعه، 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى أربع وفيات بسببه. وقالت الوزارة فى بيان إن معظم الإصابات الجديدة تتركز فى محافظة الخليل وتتوزع باقى الإصابات على مدينة القدس وباقى مدن الضفة الغربية. وتتوزع باقى الإصابات على مدينة القدس وباقى مدن الضفة الغربية. وأوضحت الوزارة فى بيانها أن إجمالى الإصابات إرتفع إلى 3689 إصابة منذ انتشار الفيروس فى Advertisements مارس الماضى منها 3037 حالة نشطة وبلغ عدد الوفيات 15 فيما بلغ عدد حالات التعافى 637. مارس الماضى منها 3037 حالة نشطة وبلغ عدد الوفيات 15 فيما بلغ عدد حالات التعافى 637. الحكومة الفلسطينية بإغلاق الضفة الغربية بشكل كامل لخمسة أيام حيز التنفيذ اليوم الجمعة فيما سمحت للصيدليات والمخابز ومتاجر البقالة بالعمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء.

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