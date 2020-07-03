عقيلة صالح يرحب بالوساطة الروسية للتسوية في ليبيا

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا، معربا ترحيبه بالوساطة الروسية في تسوية الأزمة الليبية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي -خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو اليوم
وتابع "نحن على قناعة بهذا الأمر من خلال مراقبة جهودكم لحل الأزمة الليبية".
كان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو أمس الخميس للقاء المسؤولين الروس وبحث العديد من القضايا، وعلى رأسها مناقشة وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية وإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين.
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