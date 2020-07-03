كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كورونا.. تجاوز اعداد الإصابة بالفيروس لـ 11 مليوناً في أنحاء العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أحدث إحصاء لوكالة الأنباء العالمية "رويترز"، الجمعة، أن هناك أكثر من 11 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" على مستوى العالم، وأن هناك أكثر من نصف مليون شخص توفوا جراء الفيروس.

وشددت "رويترز" على أن "الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند، هي بؤر التفشي الجديدة لفيروس كورونا"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تصدرت القائمة مسجلة 128906 حالة وفاة، ومليونين و758871 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 61862 حالة وفاة، ومليون و495628 حالة إصابة، وحلت روسيا في المركز الثالث مسجلة 667883 حالة إصابة، و9859 حالة وفاة، وجاءت الهند في المركز الرابع؛ حيث سجلت 646924 إصابة، بالإضافة إلى 18656 وفاة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن "عدد الحالات يشكل أكثر من ضعفي عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا الحادة الذي يتم تسجيله سنويا".

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