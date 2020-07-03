كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جزيرة فو كوك.. الجنة الإستوائية الخالية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



ويأتي الزوار الشواطئ مثل شاطئ ساوتيتس ولونغ بيتش، واونج لانج بيتش ويقومون بجولة للصيد بقوراب "الكاياك" كما يتناولون المأكولات البحرية علي زوارق نفخ ويقومون بصيد البحار ويزورون مزرعة اللؤلؤ

وتحيط بجزيرة فو كوك منتزه فو كوك البحري في الجنوب أو حدائق "غانة دلو" المائية بالقرب من الطرف الشمالي الغربي. ويأتي الزوار الشواطئ مثل شاطئ ساوتيتس ولونغ بيتش، واونج لانج بيتش ويقومون بجولة للصيد بقوراب "الكاياك" كما يتناولون المأكولات البحرية علي زوارق نفخ ويقومون بصيد البحار ويزورون مزرعة اللؤلؤوتحيط بجزيرة فو كوك منتزه فو كوك البحري في الجنوب أو حدائق "غانة دلو" المائية بالقرب من الطرف الشمالي الغربي. أفضل أوقات السنة في فو كوك من شهر نوفمبر إلي شهر أبريل؛ لأن هذه هي أشهر الصيف وتتمتع بجو دافئ ويمكن للزوار القيام بممارسة الأنشطة في الهواء.



*شواطئ فو كوك

تتميز فو كوك بالشؤاطئ الرملية البيضاء، مثل شاطئ تينتمو في دونغ دونغ، وبعض الشواطئ التي تقع في الشمال الغربي من دونغ دونغ، وهي علي بضعة أميال إلي الجنوب من المدينة. *شواطئ فو كوكتتميز فو كوك بالشؤاطئ الرملية البيضاء، مثل شاطئ تينتمو في دونغ دونغ، وبعض الشواطئ التي تقع في الشمال الغربي من دونغ دونغ، وهي علي بضعة أميال إلي الجنوب من المدينة. لا يمكن أن تفوت زيارة قرية " هام نيها" لصيد الأسماك، تقدم العديد من المطاعم المأكولات البحرية وتوجد تلك القرية علي الساحل الشرقي حيث توجد المنازل والقوارب الملونة المتميزة والمطاعم فوق الماء، وأهم المأكولات التي تقدمها القرية السلطعون.والمحار وقنفد البحر وأسماك الكوبيا المعروفة باسم سمكة الملك الاسود، وهي عبارة عن سمكة لونها ابيض رقيقة، وقشورها سوداء.



كما تتميز بعدة شواطئ في الجنوب الشرقي بالقرب من بلدة ثوي، ويمكن الزوار التجول يقارب والاقتراب من جزر ويانسنتيس وجزيرة هوان مونغ تاي، وتتميز فو كوك بشاطئ باي سساو يمتد علي نحو ٧ كيلو متر من الرمال البيضاء وشاطئ باىداى الذي يمتد بطول أكثر من ١.٥ كيلو متر مع الرمال البيضاء وتحيط بها الأشجار. كما تتميز بعدة شواطئ في الجنوب الشرقي بالقرب من بلدة ثوي، ويمكن الزوار التجول يقارب والاقتراب من جزر ويانسنتيس وجزيرة هوان مونغ تاي، وتتميز فو كوك بشاطئ باي سساو يمتد علي نحو ٧ كيلو متر من الرمال البيضاء وشاطئ باىداى الذي يمتد بطول أكثر من ١.٥ كيلو متر مع الرمال البيضاء وتحيط بها الأشجار. كما تقدم المطاعم بالقرية أسماك طازجة تجلبها من الرحلات التي يقوم بها الصيادين يوميا، ويختار الزائر بين مجموعة من أنواع أعداد الطعام، منها أعداد الطعام علي البخار أو اعداده في وعاء ساخن أو قلي السمك الممزوج بالفلفل الحلو والثوم والأعشاب الفيتنامية المميزة. *نهر كاوا كان

يقع في الطرف الشمالي الجزيرة ويبلغ طوله ١٤ كيلو متر حيث يتميز بمنظر جميل بسبب الغابات التي تحف جانبيه وفي نهايته شواطئ رملية بيضاء وعلي ضفافه قرية حكومة من الجسور الخشبية لتناول طعام الغدتء، كما يتميز برياضة التجديف بقوارب الكاياك نظرا لتياراته الهادئة. *سجن فو كوك التاريخي

يأتي الزوار لسجن فوكوك ليستمعوا إلي قصص ابطال حرب فيتنام والشخصيات التاريخية والذين شهدوا التعذيب من الجنود الفيتناميين من المستعمرين. *سوق دونغ دونغ

يذكر الموقع الرسمى الجزيرة فوكوك ان سوق دونغ دونج أكثر الأسواق ازدحاما وأكبر سوق في جزيرة فوكوك حيث يمكن للمسافرين تجربة نمط الحياة المحلي وشراء مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة خلال عطلتهم يقع دونغ دونج علي طول شارع تران باهيا ويتميز بمنطقة رطبة يقع بالقرب من ميناء دونغ دونج حيث يمكنك رؤية حشود من قوارب الصيد. تتساقط المأكولات البحرية الطازجة مثل ثعبان البحر والحبار والماكريل والباراكودا والمحار بتاع من قبل البائعين المحليين.

تقع جزيرة فو كوك في خليج تايلاند ويسمى خليج سيام في فيتنام، وتبلغ مساحتها ٥٦٨ كيلو متر مربع، ويبلغ عدد سكانها ٧٠ الف نسمة وازداد عدد زوار فو كوك في عام ٢٠١٨ إلي ٢ ونصف، يبلغ طول فو كوك ٥٠ كيلو وعرضها ٢٢ كيلو، وعاصمتها هيب مدينة دونغ دونغ ويتحدث سكانها الفيتنامية.



تشتهر جزيرة فوكوك بصلصة السمك والفطر وجوز الكاجو كما يمكن أن تلتقط بعض الهدايا التذكارية لاحبائك في المنزل بفضل شعبيتها المتزايدة بين السياح وتوجد بعض الاكشاك التي تبيع الحرف اليدوية والقمصان.

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*متحف كوي نغون

يعد متحف كوي نغون متحفًا غريبًا ولكنه مثير ويستعرض لتاريخ فو كوك وثقافتها، وأنشأه جامع خاص للتحف، يسمى هوينه فوك هوي الذي كان يعمل كمرشد سياحي، وبدأت مجموعته من المعروضات المخصصة لجزيرة فو كوك منذ حوالي 18 عامًا، ويمتحف كوي نغون كنز ثمين، حيث يقدم المتحف نظرة ثاقبة لتاريخ فو كوك والحياة بها، ويتكون المتحف من خمسة طوابق في المبنى المزخرف ويمتلك ما يقرب من 5000 قطعة أثرية معظمها من الفخار. *متحف كوي نغونيعد متحف كوي نغون متحفًا غريبًا ولكنه مثير ويستعرض لتاريخ فو كوك وثقافتها، وأنشأه جامع خاص للتحف، يسمى هوينه فوك هوي الذي كان يعمل كمرشد سياحي، وبدأت مجموعته من المعروضات المخصصة لجزيرة فو كوك منذ حوالي 18 عامًا، ويمتحف كوي نغون كنز ثمين، حيث يقدم المتحف نظرة ثاقبة لتاريخ فو كوك والحياة بها، ويتكون المتحف من خمسة طوابق في المبنى المزخرف ويمتلك ما يقرب من 5000 قطعة أثرية معظمها من الفخار. يخصص الطابق السفلي من المتحف للجيولوجيا ومنازل الحياة المائية ويعرض بشكل رئيسي عينات من الخشب المتحجر، وعظام الحيوانات المختلفة التي تعيش في الجزيرة وكذلك في البحر، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأصداف البحرية، وهناك زجاجات تعرض عينات من الرمال من جميع شواطئ فوكوك، وهياكل عظمية إلى جانب السلاحف واللآلئ والشعاب المرجانية، كلهم يشكلون المنطقة البحرية في الطابق الأرضي من المتحف، علاوة على ذلك، هناك جرار زجاجية من الرمال من جميع شواطئ فو كوك، معروضة للمقارنة، والطابق الأول مخصص لتاريخ فوكوك. يستخدم الطابقان الثاني والثالث لعرض العناصر، بشكل رئيسي من الفخار، والتي تم انتقاؤها من حطام السفن الذي اكتشف قبل 12 عامًا، ويحتوي هذا الطابق أيضًا على مجموعة صغيرة من الفخار العتيق والسيراميك المصنوع خلال القرنين السابع عشر والتاسع عشر.