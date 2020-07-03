كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر آخر كلام.. الصحة العالمية توضح حقيقة علاج كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، فعالية أي لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت قناة العربية، إن المنظمة العالمية توقعت ظوهر نتائج مبدئية لتجارب علاج كورونا خلال أسبوعين.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت سابقًا أنها تعتبر نتائج اختبارات "ديكساميثازون" لعلاج فيروس كورونا المستجد "طفرة" في مكافحة الجائحة، مشددة على ضرورة استخدام هذا الدواء بإشراف دقيق للأطباء.

وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان: "ديكساميثازون يمثل واحدة من الطفرات الكثيرة اللازمة لمكافحة COVID-19، لكننا بحاجة إلى دراسة كل المعطيات الخاصة باستخدام الدواء".

وشدد رايان على أنه من بالغ الأهمية اعتماد "ديكساميثازون" بإشراف دقيق من قبل الموظفين الطبيين، مشيرا إلى أنه من المهم جدا ضمان تخزين كميات كافية من هذا الدواء لاعتمادها في علاج الحالات الصعبة والحرجة.

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وذكر المسؤول، أنه يأمل في أن تكون الإرشادات الخاصة باستخدام هذا الدواء جاهزة في المستقبل القريب.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.