كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الجزائر تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الجمعة، عن رصد 413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أكبر حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي الفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 15070 حالة.

وذكرت الصحة الجزائرية: أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس إلى 937 حالة، وتماثل 490 للشفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 10832 شخصا.