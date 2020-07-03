كورونا في المغرب.. عدد الحالات قيد العلاج يرتفع إلى 3898.. ووفاة واحدة جديدة

ارتفع عدد حالات الإصابة بكورونا قيد العلاج إلى 3898 حالة حتى السادسة من مساء اليوم، بزيادة بلغت 248 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع عدد وفيات كورونا في المغرب، ليصل إلى 230 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما سجلت 70 حالة تعاف جديدة، ليصل مجموع حالات التعافي إلى 9160 حالة.

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وأعلنت وزارة الصحة، بعد عصر اليوم، عن ارتفاع عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 13288 حالة، بعد تسجيل 319 حالة جديدة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت بجهة الدار البيضاء 42 حالة جديدة، و72 حالة جديدة بمراكش، ثم 116 حالة جديدة بالشمال، وبجهة فاس مكناس سجلت 70 حالة جديدة، ثم 14 حالة بجهة الرباط سلا القنيطرة، و5 حالات بجهة العيون، ولم تسجل أي حالة جديدة بباقي الجهات الست.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.