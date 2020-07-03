عاجل.. 319 حالة إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة ترتفع إلى 13288 حالة

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 13288 حالة، بعد تسجيل 319 حالة جديدة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت بجهة الدار البيضاء 42 حالة جديدة، و72 حالة جديدة بمراكش، ثم 116 حالة جديدة بالشمال، وبجهة فاس مكناس سجلت 70 حالة جديدة، ثم 14 حالة بجهة الرباط سلا القنيطرة، و5 حالات بجهة العيون، ولم تسجل أي حالة جديدة بباقي الجهات الست.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.