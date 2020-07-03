انتخاب نور الدين مفتاح رئيسا لفيدرالية الناشرين عقب استقالة بهية العمراني

انتخب نور الدين مفتاح، مدير نشر أسبوعية “الأيام”، رئيسا للفدرالية المغربية لناشري الصحف، خلفا لبهية العمراني التي قدمت استقالتها من منصبها، بعد زوال اليوم الجمعة، عقب افتتاح الجمع العام الاستثنائي للفدرالية بأحد فنادق الدار البيضاء.

وكانت بهية العمراني، الرئيسة السابقة للفيدرالية، قدمت استقالتها من منصبها، وانسحبت من قاعة الاجتماع رفقة نائبتها فاطمة الزهراء الورياغلي، التي التحقت بهيئة جديدة للناشرين تأسست حديثا.

وكان المكتب التنفيذي للفدرالية المغربية لناشري الصحف، قال مؤخرا، في بلاغ صحافي، إن الأزمة الصحية التي يعيشها البلد، “كانت لها انعكاسات قوية على القطاع الذي يعيش اليوم صراعا من أجل البقاء”.

وأضاف البلاغ، “إلا أن ترددات هذه النكبة وصلت إلى الإطارات التنظيمية للمهنة التي انخرطت في عملية إعادة هيكلة واسعة لمواجهة أثار الوباء”.

واعتبرت الفيدرالية، أن “التعددية هي صنوة للديمقراطية، وأنه من الديمقراطية أيضا احترام استقلالية قرار الفيدرالية التي يعتقد مكتبها التنفيذي أن الطريق الأقوم لخدمة المهنة هو التجميع والوحدة ونبذ التنافر والسعي الحثيث للتكتل بكل الصيغ الممكنة”.