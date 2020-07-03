انطلقت، اليوم الجمعة، في القاعة المغطاة في بني ملال، امتحانات الباكالوريا دورة 2020، التي تنظم، خلال السنة الجارية، في ظل ظروف استثنائية، وإجراءات، وتدابير احترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وفي تصريحات “لليوم 24″، أوضح الشرقي الركيك، المدير الإقليمي للتعليم في بني ملال، أن الامتحانات انطلقت في جو سليم وجيد في احترام تام لتدابير احترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف المتحدث نفسه أن مختلف الأطر التربوية، وجمعيات المجتمع المدني معبأة بشكل جيد لإنجاح الامتحانات، وأن كل الظروف مواتية لإجتياز الباكالوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر في زمن كورونا.. هكذا مرت امتحانات الباكالوريا داخل قاعة مغطاة في بني ملال – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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