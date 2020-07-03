في زمن كورونا.. هكذا مرت امتحانات الباكالوريا داخل قاعة مغطاة في بني ملال – فيديو

انطلقت، اليوم الجمعة، في القاعة المغطاة في بني ملال، امتحانات الباكالوريا دورة 2020، التي تنظم، خلال السنة الجارية، في ظل ظروف استثنائية، وإجراءات، وتدابير احترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي تصريحات “لليوم 24″، أوضح الشرقي الركيك، المدير الإقليمي للتعليم في بني ملال، أن الامتحانات انطلقت في جو سليم وجيد في احترام تام لتدابير احترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث نفسه أن مختلف الأطر التربوية، وجمعيات المجتمع المدني معبأة بشكل جيد لإنجاح الامتحانات، وأن كل الظروف مواتية لإجتياز الباكالوريا.