مصرع مسن وإصابة 5 آخرين في حادثي طرق بالنقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة، إثر تعرضهم لحادث طرق على شارع رقم 25 بمنطقة النقب، جنوب البلاد، اليوم الجمعة.
وفي التفاصيل، فإن حادث طرق نجم عن تصادم بين سيارتين خصوصيتين، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص عرب وهم أفراد عائلة واحدة بجروح.
وأفاد مصدر طبي، بأن حالة أحد المصابين (21 عاما) وصفت بالخطيرة، بينما وصفت جراح طفل (4 سنوات) بالمتوسطة أما الآخرين حالتهم طفيفة.
وجرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.
وفي حادث منفصل، لقي مسن في الستينات من عمره، مصرعه إثر تعرضه للدهس خلال ركوبه دراجة هوائية في بلدة عراد بالنقب.
واستدعي طاقم طبي إلى المكان، إذ لم يكن أمامه سوى إقرار وفاة المسن بعدما باءت كل محاولات إنقاذ حياته بالفشل.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثين المنفصلين.
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