الحوثيون يعلنون استهداف مطار وقاعدة جوية بالسعودية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن اليوم، الجمعة، إنها استهدفت عبر طيران مسير "بدقة عالية" مطارا وقاعدة جوية، جنوب غربي السعودية.

وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، في بيان مقتضب، إن "سلاح الجو تمكن من تنفيذ عملية واسعة ظهر الجمعة، باتجاه مدينتي خميس مشيط ونجران (جنوبي السعودية) بعدد كبير من طائرات (قاصف 2K) المسيرة".

وأضاف سريع، أن "الطيران المسير استهدف غرفة العمليات والتحكم في مطار نجران، ومخازن الأسلحة ومرابض الطائرات في قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، وأهدافا عسكرية أخرى (لم يذكرها)". ولفت إلى أن "الغارات أصابت أهدافها بدقة عالية"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن المتحدث باسم "التحالف الذي تقوده السعودية، تركي المالكي، أن "قوات التحالف اعترضت ودمرت 4 طائرات مسيرة، أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة". وأضاف المالكي في بيان، أن "3 طائرات تم اعتراضها وتدميرها بالأجواء اليمنية"، دون ذكر موقع تدمير الرابعة.

Advertisements

يأتي ذلك غداة إعلان التحالف تنفيذ عملية نوعية للرد على الهجمات الحوثية باليمن تجاه السعودية، فيما هدد الحوثيون في تصريحات لمتحدثهم العسكري، باستهداف مؤسسات عسكرية وسيادية في المملكة (لم يحددها)، ردا على هذا العملية.

والأربعاء، استأنفت مقاتلات التحالف غارات عنيفة على مناطق بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي منذ نحو 6 سنوات. فيما أعلنت الجماعة سقوط قتيلين و4 جرحى، بينهم أطفال، في غارات جوية للتحالف على محافظة صعدة (شمال).

ومنذ عام 2015، ينفذ التحالف عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، ضد المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء وصعدة منذ 2014.