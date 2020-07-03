مصرع شخص غرقًا أثناء محاولته إنقاذ أفراد عائلة من حورة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص (40 عاما) من أسدود، مصرعه إثر تعرضه للغرق خلال محاولة إنقاذه أفراد أسرة من ضواحي حورة بمنطقة النقب، في أعقاب غرقهم بمجمع مياه بالقرب من شاطئ "أزيكيم".

وأفاد مركز "نجمة داود الحمراء"، بأنه تلقى بلاغا حول حادثة غرق في مجمع مياه قرب شاطئ "أزيكيم"، على أثرها جرى تخليص امرأة وأولادها الثلاثة، فيما فقدت آثار شخص آخر بعد تعرضه للغرق.

وجرى نقل السيدة وأولادها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهم بحالة وصفت بالطفيفة.

هذا، وانتشلت طواقم الإنقاذ في وقت لاحق الغريق وقد فارق الحياة، إذ أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

تعليمات للوقاية من الغرق

وعن التوصيات والتعليمات التي يجب اتباعها للحد من حالات الغرق في موسم السباحة، قالت مؤسسة "بطيرم"، إن ممارسة السباحة يجب أن تتم فقط في الشواطئ الرسمية المعدة لذلك، وبوجود منقذ مؤهل وأشخاص آخرين.

تمنع السباحة في الشواطئ التي لا يوجد بها منقذ مؤهل.

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أحيطوا حوض السباحة الخاص في المنزل بجدار واقٍ وببوابة مقفلة منعا لدخول الأطفال إليها دون مراقبة.

عدم دخول الأولاد المياه دون مرافقة شخص بالغ، والبقاء على مقربة منهم أثناء ممارستهم السباحة.

استمعوا إلى تعليمات المنقذ في الشاطئ أو بركة السباحة.

التواجد مع الأطفال داخل حوض السباحة و/أو على مقربة منهم وعدم الانشغال بأمور أخرى.

مراقبة الأطفال دائما داخل المجمعات المائية وفي البحر وحوض السباحة وحوض الاستحمام.

إفراغ حوض السباحة الاصطناعي وحوض الاستحمام الخاص بالأطفال مباشرة بعد الانتهاء من استعماله.