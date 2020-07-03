طيران الإمارات تفي بوعدها للعملاء وتعزز الثقة بالسفر

الجمعة 3 يوليه 2020

صورة أرشيفية

أنجزت طيران الإمارات خلال الشهرين الماضيين نحو 650 ألف طلب استرداد وأعادت أكثر من 1.9 مليار درهم وذلك وفاء بتعهدها لعملائها تسريع استرداد أموالهم بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في تعطيل خطط سفر الملايين حول العالم.

وكانت طيران الإمارات تعهدت في أبريل الماضي بإعادة الأموال وتسريع الإجراءات وإنجاز طلبات الاسترداد التي بلغت في ذلك الوقت نحو نصف مليون طلب وحققت الناقلة هذا الهدف بحلول أوائل يونيو الماضي بعد أن عززت قدرتها على معالجة الطلبات من 35 ألفا إلى نحو 200 ألف طلب في الشهر.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات عدنان كاظم.. " استطعنا في طيران الإمارات كسب ثقة عملائنا على مر السنين"..مشيرا إلى أن طيران الإمارات تعهدت بالإتزام برد الأموال التي دفعوها العملاء لشراء منتجات السفر.

وأضاف " استطعنا تخفيض معدل إنجاز معاملة طلب الاسترداد من 90 يوما إلى 60 يوما ومع تراجع أعداد طلبات الاسترداد الجديدة فإننا نأمل تحسين هذا المعدل لا يزال لدينا أكثر من نصف مليون طلب استرداد ونتوقع إنجازها خلال الشهرين المقبلين".

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بالإضافة إلى إعادة أموال العملاء تواصل طيران الإمارات مراجعة سياسات الحجز ومنتجات السفر ومع إقدام العديد من دول العالم على إعادة فتح حدودها تدريجيا فقد أجرت طيران الإمارات مراجعة لسياساتها من أجل توفير مزيد من الثقة لدى عملائها وتشجيعهم على التخطيط للسفر وحجز رحلاتهم.

وأضاف " استطعنا تخفيض معدل إنجاز معاملة طلب الاسترداد من 90 يوما إلى 60 يوما ومع تراجع أعداد طلبات الاسترداد الجديدة فإننا نأمل تحسين هذا المعدل لا يزال لدينا أكثر من نصف مليون طلب استرداد ونتوقع إنجازها خلال الشهرين المقبلين".

بالإضافة إلى إعادة أموال العملاء تواصل طيران الإمارات مراجعة سياسات الحجز ومنتجات السفر ومع إقدام العديد من دول العالم على إعادة فتح حدودها تدريجيا فقد أجرت طيران الإمارات مراجعة لسياساتها من أجل توفير مزيد من الثقة لدى عملائها وتشجيعهم على التخطيط للسفر وحجز رحلاتهم.

ويمكن للعملاء الذين يشترون تذاكر طيران الإمارات حتى 31 يوليو الجاري للسفر في أو قبل 30 نوفمبر المقبل وكانت حجوزاتهم مرنة Flex أو مرنة للغاية Flex Plus تغيير خطط سفرهم التسهيلات التالية كما يستفيد من التسهيلات الذين تتعطل خطط سفرهم بسبب قيود الطيران أو السفر المتعلقة بفيروس كورونا مهما كانت فئة حجوزاتهم تغيير تاريخ السفر في نفس الدرجة إلى الوجهة المحجوزة أو من/ إلى دبي مجانا وإعادة الحجز إلى وجهة بديلة لطيران الإمارات في نفس المنطقة أو من/ إلى دبي مجانا وتمديد صلاحية التذكرة لعامين من تاريخ الشراء للاستخدام المستقبلي وكذلك تحويل قيمة التذكرة إلى قسيمة سفر يمكن استخدامها كرصيد لشراء منتجات السفر في المستقبل مع طيران الإمارات ما يوفر مرونة للحجز من جديد مستقبلا.

كما يمكن لعملاء طيران الإمارات الذين تعطلت خطط سفرهم بسبب "كوفيد-19" طلب قسائم السفر أو استرداد الأموال عبر نموذج رقمي على موقع طيران الإمارات الشبكي أو الاتصال بوكيل السفر للمساعدة.

وسيتمكن عملاء طيران الإمارات في مختلف محطات الشبكة الحالية من السفر إلى دبي بعد الإعلان عن فتح أبواب المدينة أمام الزوار من السياح ورجال الأعمال اعتبارا من 7 يوليو الجاري.