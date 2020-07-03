الخارجية المصرية: أنقرة لها دور في عدم استقرار المنطقة

الجمعة 3 يوليه 2020

صورة أرشيفية

أدانت مصر استمرار الانتهاكات التركية المستمرة للسيادة العراقية، متسترة بدعاوى الأمن القومي الواهية.

Advertisements

وأكدت الخارجية المصرية، في بيان، اليوم الجمعة، أن استمرار هذا النهج التركي المرفوض من شأنه تقويض الأمن والسلم الإقليمي، ”إذ يتبدى من تكرار مثل هذه الممارسات العدوانية حقيقة الواقع الذي تنوي تركيا فرضه على الجميع“ .. وفق “إرم نيوز“.

وتابعت بقولها: ”هذا الأمر يثبت ما دفعت به مصر مرارا، من كون تركيا مصدرا رئيسا من مصادر عدم الاستقرار في المنطقة“، مؤكدة تضامنها الكامل مع العراق شعبا وحكومة؛ في مواجهة هذه الممارسات الاستفزازية.

ودعت مصر كل الأطراف إلى احترام السيادة العراقية فعلا وقولا، والنأي به عن أي تجاذبات إقليمية ضارة تقوض من المصالح العليا للشعب العراقي الذي يستحق وطنا آمنا مزدهرا.