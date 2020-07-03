- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية المصرية: أنقرة لها دور في عدم استقرار المنطقة والان مع التفاصيل
الجمعة 3 يوليه 2020
صورة أرشيفية
أدانت مصر استمرار الانتهاكات التركية المستمرة للسيادة العراقية، متسترة بدعاوى الأمن القومي الواهية.
وأكدت الخارجية المصرية، في بيان، اليوم الجمعة، أن استمرار هذا النهج التركي المرفوض من شأنه تقويض الأمن والسلم الإقليمي، ”إذ يتبدى من تكرار مثل هذه الممارسات العدوانية حقيقة الواقع الذي تنوي تركيا فرضه على الجميع“ .. وفق “إرم نيوز“.
وتابعت بقولها: ”هذا الأمر يثبت ما دفعت به مصر مرارا، من كون تركيا مصدرا رئيسا من مصادر عدم الاستقرار في المنطقة“، مؤكدة تضامنها الكامل مع العراق شعبا وحكومة؛ في مواجهة هذه الممارسات الاستفزازية.
ودعت مصر كل الأطراف إلى احترام السيادة العراقية فعلا وقولا، والنأي به عن أي تجاذبات إقليمية ضارة تقوض من المصالح العليا للشعب العراقي الذي يستحق وطنا آمنا مزدهرا.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية المصرية: أنقرة لها دور في عدم استقرار المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.