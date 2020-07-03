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المنتدى العالمي للعلماء يحلل 15 لقاحاً محتملا لكورونا 

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عقدت منظمة الصحة العالمية قمة افتراضية عالمية للعلماء على مدى يومين لتقييم تطور البحوث الخاصة بفيروس المستجد "كوفيد ١٩"، ودراسة التقدم المحرز في تطوير لقاحات وأدوية واختبارات تشخيص للفيروس بحضور أكثر من ١٣٠٠ باحث ومركز بحوث وممولين وصناع لقاحات من جميع أنحاء العالم .

واستعرض المنتدى أحدث البيانات الخاصة بتجارب التضامن المكتملة والجارية للعلاجات المحتملة، منها هيدروكسي كلوروكوين ، ولوبينافير / ريتونافير ، وريمديسيفير ، وديسكا ميتازون .

وأكد المجتمعون ضرورة إجراء المزيد من التجارب لاختبار مضادات الفيروسات والأدوية المناعية .

وحلل المجتمعون ١٥ لقاحًا محتملاً من مختلف المطورين، وناقشوا معايير إجراء التجارب السريرية لتقييم فعالية وسلامة وأمان تلك اللقاحات المرشحة .

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كما ناقشوا استخدام تصميم عالمي للتجارب في مختلف البلدان، ومعايير تطوير اللقاحات المحتملة خلال مراحل التجارب .

وسلطت منظمة الصحة العالمية الضوء على أهمية تسريع تطوير تلك المنتجات وتوزيعها بشكل عادل في جميع أنحاء العالم, مشيرةً إلى أن هناك المزيد من الأدلة على انتقال الفيروس من البشر إلى الحيوانات خاصة القطط والكلاب .

وناقش المنتدى البحوث الحيوانية والبيئة حول أصل الفيروس وتدابير السيطرة على انتقال العدوى بين الإنسان والحيوان, وأساليب دمج العلوم الاجتماعية في الاستجابة للوباء .

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