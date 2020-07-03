شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: نتضامن مع المملكة في أي إجراءات لحماية أمنها القومي والان نبدء بالتفاصيل

أدانت جمهورية مصر العربية بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية أربع طائرات بدون طيار "مفخخة" باتجاه المملكة ، والتي تمكنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" من اعتراضها وتدميرها.

وأعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم عن تضامنها الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، مؤكدة أن مثل تلك الممارسات لن تؤدي إلا لمزيد من التصعيد الذي لن يُفضي إلا لتعميق حالة التوتر، ويدفع باليمن إلى الفوضى ويذهب به بعيدًا عما يفترض أن ينعم به الشعب اليمني من سلام واستقرار.

وجددت مصر التأكيد على أهمية الاستجابة لجميع مبادرات وقف إطلاق النار، وذلك للوصول إلى تسوية تلك الأزمة وفق مرجعيات الأزمة اليمنية المتفق عليها، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.