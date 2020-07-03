شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا تمدد نشر الجيش حتى 30 سبتمبر لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قرر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا تمديد نشر الجيش في جميع أنحاء البلاد إلى غاية 30 سبتمبر القادم للمساعدة في تطبيق قيود الإغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا.

وأفاد بيان للبرلمان الجنوب أفريقي أنه سيتم تمديد نشر 20 ألف فرد من قوات الدفاع الوطني بجنوب أفريقيا حتى 30 سبتمبر، وأنهم مكلفون بالتعاون مع الشرطة للحفاظ على القانون والنظام ودعم إدارات الدولة الأخرى والسيطرة على الحدود بهدف الحد من انتشار كورونا في جميع مقاطعات البلاد.

يذكر أن جنوب أفريقيا سجلت أكثر من 168 ألف حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، و2844 حالة وفاة وفق آخر حصيلة.