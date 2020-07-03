شكرا لقرائتكم خبر عن "لافروف": روسيا ستواصل جهودها لحل الأزمة الليبية والان نبدء بالتفاصيل

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الذي يزور موسكو حاليًا. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك, وسبل حل الأزمة الليبي. ورحب وزير الخارجية الروسي بمبادرة الوقف الفوري للنار وإطلاق حوار سياسي شامل في ليبيا, مؤكدًا أن روسيا ستواصل جهودها لحل الأزمة الليبية.

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