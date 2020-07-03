باكستان: 19 قتيلا في تصادم مروع بين قطار وحافلة.. فيديو

وذكرت الشرطة أن القتلى، ومن بينهم طفلان، جميعا من سكان مدينة بيشاور في غرب باكستان، وهي موطن معظم السيخ في البلاد البالغ عددهم نحو 40 ألفا.

وقال قرة العين مسؤول العلاقات العامة في السكك الحديدية الباكستانية لـ "رويترز" إن الحادث وقع في تقاطع للسكك الحديدية قرب مدينة شيخوبورا في البنجاب أكبر أقاليم باكستان.



والقتلى التسعة عشر كانوا في الحافلة، متجهين من بلدة نانكانا صاحب إلى فاروق آباد وكليهما من المواقع المقدسة لدى السيخ.

وقالت هيئة السكك الحديدية الباكستانية إنها أمرت بفتح تحقيق في الحادث.