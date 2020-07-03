2020-07-03 | 19:24
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نفت وزارة الشباب والرياضة، ما تناولته بعض المواقع الإخبارية والإلكترونية عن مزدوجي الرواتب.
واكدت الوزارة على "عدم وجود أو صدور اي تصريح سابق منها سواء من شخص الوزير أو اي مسؤول فيها بشأن ملف الموظفين الفضائيين، أو مزدوجي الرواتب، لحين اكتمال تلك الملفات أصولياً، وكل ما تم تداوله ونشرته بعض الصفحات والمواقع عن لسان الوزير من تصريحات ملفقة وغير صحيحة".
وبينت إن "وزارة الشباب والرياضة تحرص دائماً على ان تكون في طليعة من يحارب الفساد والمفسدين وضمن حدود صلاحياتها القانونية، لذا فهي تُشدد على ضرورة توخي الدقة والمصداقية في نقل الاخبار والتصريحات ومن مصادرها الرسمية دون تحريف او تزييف، وفي الوقت نفسه تثمن عالياً الدور الكبير الذي تقوم به وسائل اعلامنا المختلفة في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها و يمر بها الجميع في وطننا العزيز، سائلين المولى عز وجل ان يحفظ شبابنا ورياضيينا وجميع ابناء شعبنا ويجنبهم كل سوء".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الشباب تصدر توضيحاً بشأن 'الفضائيين' ومزدوجي الرواتب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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