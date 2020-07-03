وزارة الشباب تصدر توضيحاً بشأن 'الفضائيين' ومزدوجي الرواتب

وذكرت الوزارة في بيان انه "عطفاً على ما نُشر وتم تداوله في بعض المواقع الاخبارية والالكترونية بشأن مزدوجي الرواتب والموظفين الفضائيين، فإن وزارة الشباب والرياضة تؤكد حرصها الدائم على تنفيذ البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والذي إشار فيه إلى ضرورة محاربة ومكافحة الفساد، كما تشدد على اهتمامها بتنفيذ مقررات مجلس الوزراء الموقر الذي اكد على الغاء الرواتب المزدوجة، لا سيما وان توجيهات السيد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ومنذ انطلاق الدورة الحكومية الحالية ركزت على أولوية ايلاء هذه الملفات اهمية كبيرة وتدقيق سجلات موظفي الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية من اجل تطبيق تلك الاجراءات".واكدت الوزارة على "عدم وجود أو صدور اي تصريح سابق منها سواء من شخص الوزير أو اي مسؤول فيها بشأن ملف الموظفين الفضائيين، أو مزدوجي الرواتب، لحين اكتمال تلك الملفات أصولياً، وكل ما تم تداوله ونشرته بعض الصفحات والمواقع عن لسان الوزير من تصريحات ملفقة وغير صحيحة".

وبينت إن "وزارة الشباب والرياضة تحرص دائماً على ان تكون في طليعة من يحارب الفساد والمفسدين وضمن حدود صلاحياتها القانونية، لذا فهي تُشدد على ضرورة توخي الدقة والمصداقية في نقل الاخبار والتصريحات ومن مصادرها الرسمية دون تحريف او تزييف، وفي الوقت نفسه تثمن عالياً الدور الكبير الذي تقوم به وسائل اعلامنا المختلفة في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها و يمر بها الجميع في وطننا العزيز، سائلين المولى عز وجل ان يحفظ شبابنا ورياضيينا وجميع ابناء شعبنا ويجنبهم كل سوء".