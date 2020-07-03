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مشهد صادم.. رجل يشوي قطة في الشارع أمام أعين المارة

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وأثار مشهد المهاجر وهو يشوي قطة في محطة قطار بكامبيليا ماريتيما، وهي مدينة ساحلية إيطالية، يوم الثلاثاء 30 يونيو/حزيران، غضب المارة، حسبما ذكرت صحيفة "لا نازيوني".

وتساءل المستخدم الذي نشر مقطع الفيديو، "كيف يمكن أن تحدث مثل هذه القسوة".

ويظهر في مقطع الفيديو كيف تصرخ امرأة على رجل أسود في محاولة استنكار لفعلته أثناء مواصلته لتحضير وجبته.

ورد الرجل على الامرأة مبررا ما يقوم به، أنه ليس لديه نقودا لشراء طعام، لكن الامرأة لاحظت قائلة، أن لديه سجائر.

بينما علق نائب المنطقة على الفيديو، "من الصعب مشاهدة هذا المشهد الذي لا يصدق، لكنه شدد على ضرورة معرفة حقيقة ما حدث.

وبحسب الصحيفة، تم اعتقال الرجل المعني بعد تقديم شكوى عن سوء المعاملة والقسوة على الحيوانات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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