مشهد صادم.. رجل يشوي قطة في الشارع أمام أعين المارة

وتساءل المستخدم الذي نشر مقطع الفيديو، "كيف يمكن أن تحدث مثل هذه القسوة".
ورد الرجل على الامرأة مبررا ما يقوم به، أنه ليس لديه نقودا لشراء طعام، لكن الامرأة لاحظت قائلة، أن لديه سجائر.
بينما علق نائب المنطقة على الفيديو، "من الصعب مشاهدة هذا المشهد الذي لا يصدق، لكنه شدد على ضرورة معرفة حقيقة ما حدث.
وبحسب الصحيفة، تم اعتقال الرجل المعني بعد تقديم شكوى عن سوء المعاملة والقسوة على الحيوانات.
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