مصر: مؤشر الإصابات بكورونا في البلاد ليس دقيقاً

وقال الحداد في حديث متلفز، إن "هناك جزء كبيراً من المصابين لا يجرون مسحات، علاوة على أن المصابين بالفيروس الآن، حالات بسيطة ولا تستدعي المسحة، ولكن الإثبات الفعلي هو لعدد الوفيات التي استقرت عند 80 ونتمنى أن تقل الفترة المقبلة".وأضاف أن "الإصابات جميعها خفيفة ومتوسطة، وحدة الحالات وقوتها وشدتها التي كانت عليها من قبل قلت بنسبة كبيرة جداً".

ولفت الحداد، إلى أن "معدل الانتشار قد يكون كبيرا، إلا أن معظم الحالات تعاني من كورونا من الدرجة المتوسطة، التي تتمثل في فقدان حاسة الشم والتذوق، والمشاكل التنفسية الحادة، والوضع أصبح مستقرا بمعدلات الإصابة وبنوع الإصابة نفسها".

