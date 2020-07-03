"التعاون الإسلامي" تدين إطلاق الحوثي مسيرات مفخخة باتجاه السعودية

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية 4 طائرات بدون طيار "مفخخة " باتجاه السعودية، والتي أسقطها التحالف العربي.



وجدد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، التأكيد على دعم المنظمة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مشددا على وقوف وتضامن المنظمة التام مع الرياض في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.

وحمل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح، المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية.

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وواجهت الجريمة الحوثية إدانات واسعة، حيث شددت مصر على أن إطلاق المليشيات الحوثية لأربع طائرات مفخخة بدون طيار باتجاه السعودية لن يؤدي إلا لمزيد من التصعيد الذي لن يُفضي سوى لتعميق حالة التوتر، ويدفع باليمن إلى دائرة مُفرغة قوامها الفوضى، ويذهب به بعيدًا عما يفترض أن ينعم به الشعب اليمني من سلام واستقرار.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الجمعة، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن القوات تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وأوضح أن 3 طائرات منها تم اعتراضها وتدميرها بالأجواء اليمنية.