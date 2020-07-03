الإمارات تعلن السماح بالسفر بشكل عام وفقًا للاشتراطات الصحية وبحسب الوجهات المتاحة دوليا المزيد

أعلنت الامارات، الجمعة، فتح باب السفر أمام المواطنين والمقيمين وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصحية المعمول بها في مطارات البلاد لمواجهة "كوفيد 19"، فضلا عن اشتراطات دول المقصد.

كما يرتبط قرار السفر بالوجهات التي تسير إليها الناقلات الإماراتية رحلاتها وكذلك الناقلات الأخرى، مع التقيد بالإجراءات الوقائية التي تشترطها الجهات الصحية المختصة في الإمارات حين العودة.

وفي بيان مشترك، الجمعة، أوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن باب السفر سيكون متاحا للمواطنين والمقيمين للوجهات التي تسير الناقلات الوطنية رحلاتها إليها والناقلات الأخرى وفق تصنيف اعتمد على منهجية متبعة في توزيع الدول بناءً على عدة معايير صحية.

وأفاد البيان بأنه سيتم تطبيق البروتوكولات الصحية المعمول بها في السفر على حسب مطارات الإمارات في ظل الظروف الحالية.

وحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، تعتمد البروتوكولات الصحية على عدد من المحاور الرئيسية، مثل الصحة العامة، والفحوصات المطلوبة من دول الوجهة وعند العودة، وكذلك الحجر الصحي، والمتابعة الذاتية لصحة المسافر، بالإضافة إلى الوعي بالإرشادات والإجراءات الاحترازية.

وأكد البيان على وجوب التقيد بالاشتراطات الإلزامية قبل المغادرة وعند القدوم من وجهات السفر حيث يتوجب على المواطنين والمقيمين:

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- التسجيل في خدمة تواجدي لتسهيل التواصل معهم أثناء السفر.

- إجراء فحص كوفيد 19 قبل السفر، اعتماداً على اللوائح الصحية في الوجهة المنشودة، والتي قد تتطلب نتيجة حديثة لا تتعدى 48 ساعة من موعد السفر.

- إبراز نتيجة الفحص من خلال تطبيق الحصن أو إبراز ما يثبت خلوه من الفيروس للجهات المعنية في مطارات الإمارات.

- لن يسمح بالسفر إلا إذا كانت نتيجة الفحص سلبية للمسافر والحصول على تأمين صحي دولي لدى المسافر ساري المفعول طيلة فترة السفر، ويغطي الوجهة المنشودة.

كما أكد البيان أن عودة المقيمين كذلك تشترط عدم الإخلال أو التعارض مع الإجراءات والاشتراطات المعلنة والتي تنظم كافة مسائل ومتطلبات العودة من أهمها الفحص المسبق في الدول التي يتوفر بها مختبرات.

ونصح البيان بعدم سفر الأشخاص الذين تتعدى أعمارهم السبعين عاما، كما نصح بتجنب السفر لأصحاب الأمراض المزمنة وذلك حفاظا على سلامتهم.