أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 3 يوليو 2020

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الجمعة، فيما سجلت سعر أوقية الذهب عالميا نحو 1766.79 دولار.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق السعودية، ليسجل 213.9 ريال (نحو 57.04 دولار) بحسب متعاملين في السوق.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في السعودية نحو 187.16 ريال (نحو 49.91 دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر شعبية نحو 160.43 ريال (نحو 42.78 دولار).

وعن سعر الجنيه الذهب (عيار 24) في السعودية بلغ 1711 ريال ( نحو 456.32 دولار)

أسعار الذهب عالميا

وتراجع الذهب الخميس عن قرب ذروة 8 أعوام والتي بلغها في الجلسة السابقة مع إحياء بيانات قوية عن التصنيع في الولايات المتحدة و نتائج واعدة لتجارب لقاح كوفيد-19 لآمال التعافي الاقتصادي السريع بما حد من الطلب على الملاذات الآمنة.

وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1766.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:02 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2012، الأربعاء عند 1788.96 دولار.

وتراجع الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1776.80 دولار.

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وقال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس "الموقف العام الموالي للنمو في الأسواق هو سبب أننا نشهد القليل من الضغط على الذهب".

وأضاف، أن تحركات السوق تعكس الشد والجذب بين المخاوف من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وآمال التوصل إلى لقاح من المرض وبيانات أمريكية إيجابية.

وتعافى نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران مسجلا أعلى مستوى في أكثر من عام بينما أظهرت مسوح مماثلة من الصين وألمانيا وفرنسا تعافيا في أنشطة المصانع.

وأدت تلك القراءات الاقتصادية والتفاؤل بشأن لقاح محتمل إلى صعود أسواق الأسهم.



وتمكن الاقتصاد الأمريكي من توفير وظائف بوتيرة قياسية في الشهر الماضي مع استئناف مزيد من المطاعم والحانات لعملها، في إشارة لانتهاء الركود الذي تسببت فيه جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأظهر تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل الأمريكية، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، الخميس، أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة زادت 4.8 مليون وظيفة في يونيو/حزيران الماضي، وهو أعلى معدل منذ بدأت الحكومة في الاحتفاظ بسجلات الوظائف في 1939.

وانتعش عدد الوظائف بمقدار 2.699 مليون وظيفة في مايو/أيار الماضي.

أسعار الذهب منخفض التكلفة

وشهدت أسعار الذهب منخفض التكلفة في السوق السعودية ارتفاعا، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار (14) نحو 124.78 ريال سعودي.

