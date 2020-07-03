روسيا تحذر من عواقب انتهاك إسرائيل القرارات الدولية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

ذرت روسيا الاتحادية اليوم الجمعة من عواقب وخيمة على الامن في الشرق الاوسط وشمال افريقيا نتيجة انتهاك الاسس القانونية الدولية للتسوية في الشرق الاوسط.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريح بثته وزارة الخارجية الروسية على موقعها الالكتروني ان "انتهاك القرارات الدولية ذات الصلة بالتسوية الفلسطينية الاسرائيلية بصورة فظة ينهي حل الدولتين وما يترتب عن ذلك عواقب وخيمة على الامن في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا".

وحث لافروف المجتمع الدولي على تهيئة الظروف الملائمة لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية المباشرة تحت اشراف اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق الاوسط وبمشاركة الدول العربية.

وشدد لافروف على ضرورة استعادة الوحدة بين الفلسطينيين مرحبا بهذا الخصوص بالإعلان الذي صدر أمس عن حركتي (فتح) و(حماس) حول عزمهما الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني على ارضية منظمة التحرير الفلسطينية.