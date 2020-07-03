كتب: ضياء السقا
تصدر هاشتاج "#الشعب_وراك_ياسيسي"، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تزامنا مع الذكرى السابعة لبيان 3 يوليو 2013 التاريخي، الذي ألقاه المشير عبد الفتاح السيسي - آنذاك - معلنا عن خارطة الطريق، بعد إسقاط حكم الإخوان.
وانتظرت جموع المواطنين فى الشوارع والميادين الخطاب التاريخي الذى ألقاه السيسي فى يوم 3 يوليو، معلنًا خارطة المستقبل بحضور ممثلى القوى السياسية والأزهر والكنيسة بعد اجتماع استمر لعدة ساعات لبحث رفض الإخوان الاستجابة لمطالب المصريين برحيل "محمد مرسي" وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، كما أكد الجيش فى بيانه أن القوات المسلحة استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسى استجابة لنداء جماهير الشعب.
وأكد المغردون أن بيان #3يوليو_2013، يوم تاريخى في حياة المصريين، حيث أنقذ وطن من دمار وفوضى وإنقسام، وأعاد لمصر مكانتها بين الدول العظمى.
شاهد البيان التاريخي
وفيما يلي جانب من التغريدات على الهاشتاج:
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى بيان 3 يوليو التاريخي.. هاشتاج ’’الشعب وراك ياسيسي‘‘ يجتاح تويتر.. ومغردون: ’’عيد استرداد الوطن‘‘ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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