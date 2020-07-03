ثلثا البريطانيين مع 4 أيام عمل أسبوعيا

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نصر المجالي: قال استطلاع جديد للراي، إن ثلثي الجمهور البريطاني تقريبًا يرغب في أن يستكشف رئيس الوزراء بوريس جونسون إمكانية اتخاذ قرار بتحديد أربعة أيام عمل في الأسبوع بعد خمسة أيام حاليا.

ووجد الاستطلاع الذي أجرته وكالة الأبحاث (Survation) أن 29 في المائة من الناس يؤيدون بشدة وزراء الحكومة الذين ينظرون في القضية، بينما يؤيده 33 في المائة إلى حد ما من الجمهور، ليكون صافي الدعم بنسبة 62 في المائة.

وفي غضون ذلك، قالت ما نسبته 6 في المائة فقط من الأشخاص أنهم يعارضون الفكرة بشدة و7 في المائة يعارضونها إلى حد ما.

يعتقد النشطاء أن تفشي كورونا (الفيروس التاجي) والإغلاق المصاحب له في جميع أنحاء المملكة المتحدة، والذي شهد العديد من الأشخاص الذين يعملون من المنزل، يجب أن يبدأ نقاشًا حول الطريقة التي يؤدي بها الأشخاص وظائفهم في المكاتب أو المنازل.

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ويشير استطلاع Survation الذي أجري على 2،003 شخصًا بين 24-25 يونيو بتفويض من مؤسسة الفكر الذاتي، إلى وجود دعم كبير لأسبوع عمل مخفض.

وسئل الجمهور: "إلى أي مدى ستؤيد أو تعارض قيام الحكومة باستكشاف تطبيق أسبوع عمل مدته أربعة أيام؟"، ويشير الاستطلاع إلى أن العديد من العمال سيفضلون تخفيض أسبوع العمل دون أي تخفيض في الأجور بعد أزمة Covid-19.

وبالإضافة إلى الدعم الساحق الواسع لهذه الخطوة، وجد الاستطلاع أيضًا أن حوالي 57 في المائة من الأشخاص الذين صوتوا لحزب المحافظين في الانتخابات العامة لعام 2019 سيدعمون الوزراء في استكشاف ما إذا كان التغيير ممكنًا.