شكرا لقرائتكم خبر عن "لجنة اتصالات النواب" تناقش تحول مصر الرقمي مع عمرو طلعت و حسام الجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة تولي إهتماما واسع بمتابعة ملف التحول الرقمي، حيث ستعقد إجتماعيين "أونلاين" الاسبوع القادم في هذا الصدد أولهما مع وزير الإتصالات الدكتور عمرو طلعت للوقوف علي تفاصيل مصر الرقمية.

وأضاف بدوي في تصريح لـ"الخليج 365" أن الإجتماع الثاني المزمع عقدة سيكون مع رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حسام الجمل، يوضح خلاله الاجراءات الجديدة لتشجيع الدفع الاليكتروني في إطار استراتيجية الدولة وخططها لتحقيق التحول للمجتمع الرقمي، وتعزيز آليات الشمول المالي بالاعتماد علي المدفوعات الرقمية.

Advertisements

وفي السياق ذاته، أشاد رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب،بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالزام الشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول بوقف طباعة كروت الشحن البلاستيكية القابلة للشحن، من فئه 50 جنيةوما فوقها، استبدالها بالشحن الإلكترونى، وذلك لتشجيع مستخدمي التليفون المحمول في التعامل بوسائل الدفع الإليكتروني المتنوع مثل المحافظ الإليكترونية والمواقع التابعة لهذه الشركات.

يشار إلي أن إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال بشأن قرار إلزام شركات المحمول بوقف طباعة كروت الشحن فئة 50 جنيها وما فوقها واستبدالها بالشحن الإلكترونى، إنه اتجاه نحو الأفضل لعدة أسباب منها دعم وسائل الدفع الإلكترونى وتكلفة أقل للشركات مشكلة الخدمة حيث تحتاج كروت الشحن البلاستيكية للتصنيع والتغليف توفير الورق والبلاستيك، ووسائل نقل كما أنها معرضة للسرقة بعكس الشحن الإلكترونى بنظام المحافظ.