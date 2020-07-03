محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد وزير الخارجية الليبي، عبد الهادي الحويج، أن تركيا ترسل البوارج والطائرات المسيرة لتأجيج الصراع في ليبيا.

وأضاف الحويج في تصريحات لفضائية العربية، أن ليبيا بحاجة لوقف النار وخصوصا بسبب تدخل تركيا‎.

‏وأوضح أن "تركيا تستخدم الليبيين كوقود للصراع".

كان الحويج، أكد أن ليبيا تواجه تحديات مشتركة مع اليونان في العدوان التركي وإرسالها المرتزقة وتهديدها لأمن دول الجوار، منوها بالاتفاق مع وزير الخارجية اليوناني على إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وشن وزير الخارجية الليبي، هجوما عنيفا ضد المستعمر التركي، قائلا: "تركيا تغزو ليبيا وسنتخذ كل الإجراءات لمواجهة هذا العدوان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ‏الخارجية الليبية: تركيا تستخدم الليبيين كوقود للصراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.