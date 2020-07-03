40 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس– حسام الدين أحمد:

أعلنت مديرية الصحة في السويس إصابة 40 حالة بفيروس كورونا، من بين الحالات المشتبه في إصابتها والتي أجريت لها تحاليل وجاءت نتائجها إيجابية، وبذلك يرتفع إجمالي المصابين إلى 1553.

وجرى حجز المصابين في أقسام العزل بمستشفيات الحميات والصدر والتأمين الصحي والمستشفى العام، مع صرف العلاج للحالات البسيطة لاستكمال علاجها بالعزل المنزلي.

وأوضح بيان لصحة السويس اليوم الجمعة، أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج في المستشفيات أو بالعزل المنزلي بلغ 429 مصابًا، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 980 حالة تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات.

وأفادت صحة السويس وفاة حالة واحدة لفتاة، ليرتفع إجمالي المتوفين إلى 104 حالات.