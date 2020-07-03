رئيس "دمياط الجديد": ضبط وصلات المياه والصرف المخالفة في الحيين الأول والرابع (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز، أسفرت عن ضبط عددٍ كبير من وصلات المياه المخالفة ووصلات الصرف الصحي غير المقننة في الحيين الأول والرابع بمدينة دمياط الجديدة.
وأوضح رجب، أنه تم تنفيذ الحملة بمعرفة لجنة مشتركة من إدارات التنمية وإيرادات المياه والتشغيل والصيانة والأمن بالجهاز، والمنوط بها المرور على جميع الأحياء والمجاورات بمدينة دمياط الجديدة، لضبط وصلات المياه أو وصلات الصرف غير المقننة، والتي يينشأها الأهالي دون الرجوع إلى إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز، ما يتسبب في إهدار المال العام، والتأثير بالسلب علي كفاءة مرفق المياه والصرف بالمدينة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ضد المخالفين، واستكمال المرور لضبط المخالفات بأنحاء المدينة كافة.
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