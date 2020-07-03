تعافي ١٨ شخصًا من كورونا بعزل بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أعلنت مديرية صحة بني سويف، اليوم الجمعة، تعافي 18 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مستشفى ناصر العام، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية، وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبي بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة.