ضبط متهم بقتل جاره بسبب المعايرة في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

ضبطت مباحث مركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية، اليوم الجمعة، مزارع متهم بقتل عاطل بسبب المعايرة.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بمصرع" محمد .ع"، ٢٤ سنة، عاطل، بطعنة نافذة بسكين على يد "حسن. ا"، ٤٠ عامًا "مزارع"، بسبب معايرة المجني عليه للقاتل.

أكدت التحريات صحة الواقعة، وبعمل كمين جرى ضبط المتهم، وبإحالته للنيابة أمرت بحبس ٤ أيام على ذمة التحقيق.

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