غرق طالب خلال الاستحمام في نيل المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا– محمد النادي:

لقي طالب مصرعه غرقًا، اليوم الجمعة، أثناء استحمامه رفقة آخرين بالمجري المائي لنهر النيل في محافظة المنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنيا، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوجود غريق بمجرى نهر النيل، أمام نادي القوات المسلحة.

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انتقلت أجهزة الأمن، وتبيّن غرق محمد محمود محمد 14 عامًا، طالب، ويُقيم في عزبة المصاص، خلال استحمامه في مياه النيل صحبة ابن عمه عمر أحمد 15عامًا، وصديقه عبدالسلام محمد 16عامًا.

وبسؤال ابن عم الغريق وصديقه، قررا أنهما والغريق كانوا يسبحون في نهر النيل، فجرف التيار "محمد" ما تسبب في وفاته.

حرر عن الواقعة المحضر رقم 5703 لسنة 2020، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.