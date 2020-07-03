الإيليزيه : ماكرون يوافق على إستقالة الحكومة الفرنسيّة

أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم، الجمعة 3 جويلية 2020، أن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب قدم إستقالة حكومته لرئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون الذي قبلها.
وقال قصر الإليزيه في بيان، إن "حكومة فيليب ستستمر بأداء مهامها خلال الفترة الإنتقالية وحتى تعيين رئيس جديد للحكومة".
وأضاف أن "ماكرون وافق على إستقالة الحكومة التي قدمها إدوارد فيليب".
وكان من المتوقع مسبقا أن تستقيل الحكومة الفرنسية خلال شهر جويلية الجاري، حيث تناولت وسائل الإعلام منذ قرابة الشهر أنباء عن إحتمال قيام الرئيس ماكرون بتعديل وزاري لكي "يعطي دفعة جديدة" لما تبقى من ولايته التي تنتهي عام 2022.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية في الأيام الأخيرة عددا من الأسماء التي من الممكن أن يقترحها ماكرون لترؤس الحكومة وعلى رأسها وزيرة الجيوش فلورانس بارلي.
يشار إلى أن رئيس الوزراء المستقيل، إدوارد فيليب سبق وأن فاز يوم الأحد الماضي برئاسة بلدية مدينة "لو هافر" شمال غربي البلاد، حيث أصر على الترشح للمنصب الذي شغله سابقا قبل أن يتولى رئاسة الحكومة مما عزز أكثر فرضية إستقالته.
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