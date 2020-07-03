بينهم مقرّبان من ولي العهد، القضاء التركي يبدأ محاكمة 20 سعوديًّا في قضيّة قتل خاشقجي

بدأت محكمة في إسطنبول اليوم، الجمعة 3 جويلية 2020، محاكمات غيابية لعشرين سعوديا بينهم مقربان من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تتهمهم فيها السلطات التركية بقتل وتقطيع أعضاء الصحافي جمال خاشقجي عام 2018.

ويعتبر المحققون الأتراك أن النائب السابق لرئيس المخابرات العامّة، أحمد عسيري والمستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني هما مدبّرا العمليّة.

ويواجه المتّهمون نظريا السجن المؤبّد، إلا أن الآلية القضائية رمزية قبل كل شيء لأن لا أحد منهم موجود في تركيا.

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وقُتل خاشقجي كاتب مقالات الرأي في صحيفة "واشنطن بوست" ومنتقد النظام السعودي بعد أن كان مقربا منه، وقُطّعت أوصاله في أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول التي توجه إليها للحصول على وثيقة.

وأغرقت هذه الجريمة المملكة في واحدة من أسوأ الأزمات الدبلوماسية وأساءت لصورة ولي العهد محمد بن سلمان الذي يعتبر المسؤولون الأتراك والأمريكيون أنه من أعطى الأمر بالقتل.