الصحة العالمية: ظهور نتائح علاجات كورونا خلال أسبوعين

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تیدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة تنتظر ظهور النتائج المؤقتة لعلاجات فيروس كورونا، في إطار "تجربة التضامن" خلال الأسبوعين القادمين وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ
وأضاف أنه من الممكن أن تظهر فعالية أحد اللقاحات المرشحة معنهاية هذه السنة، ولكن التحدي الحقيقي هو متى سيتم إنتاجه بالكميات الكافية.
وتجربة "التضامن" هي تجربة سريرية دولية أطلقتها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها لإيجاد علاج ناجع لمرض "كوفيد-19".
وتقوم تجربة "التضامن" على مقارنة أربعة خيارات علاجية مع مستوى الرعاية المعتاد، لتقييم الفعالية النسبية لكل منها في معالجة المرض.
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