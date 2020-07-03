طهران: حددنا السبب الرئيس لحريق منشأة نطنز

أعلن المتحدث باسم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كيوان خسروي، أن السلطات أجرت تحقيقات دقيقة حول الحادث الذي تعرضت له منشأة نطنز النووية وتوصلت إلى أسبابه. وقال خسروي اليوم الجمعة: "التحقيقات الفنية والأمنية التي أجرتها Advertisements الجهات المعنية توصلت إلى سبب الحادث في مجمع شهيد أحمدي روشان النووي في نطنز الذي وقع صباح الخميس". الجهات المعنية توصلت إلى سبب الحادث في مجمع شهيد أحمدي روشان النووي في نطنز الذي وقع صباح الخميس". وأضاف أنه فريق التحقيق وقف على "مختلف الفرضيات حول سبب الحادث بعناية وتم تحديد السبب الرئيسي له". الحادث بعناية وتم تحديد السبب الرئيسي له". وتابع: "نظرا لبعض الاعتبارات الأمنية، سيتم الإعلان عن سبب وملابسات وقوع حادث نطنز في الوقت المناسب". وشدد على أن الأضرار التي لحقت بالمنشأة التي كانت قيد الإنشاء "محدودة"، مضيفا أنه لم تكن أي مواد نووية في مكان الحادث وأن تسرب الإشعاع مستبعد تماما.

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